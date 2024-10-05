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Б'ють і забирають телефони — як боротися з ТЦК, які порушують ваші права

5 жовтня 2024 06:21
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Що робити, якщо ТЦК порушують закон — поради юриста
Працівники ТЦК перевіряють чоловіків. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Мобілізаційні процеси в країні супроводжуються скандалами та конфліктами, особливо коли працівники ТЦК незаконно поводяться з громадянами. Це і про пакування людей в бусики, і про застосування фізичної сили та психологічного тиску. Попри те, що публічно такі конфлікти не раз обговорювалися і засуджувалися владою, вони досі існують. 

Як боротися з цим, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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За словами юристки, попри покращення нормативної бази з питань мобілізації, працівники ТЦК продовжують систематично порушувати права громадян, що виражається у:

  • застосуванні фізичної сили працівниками ТЦК та СП до військовозобов’язаних;
  • забиранні телефону в осіб, які прибувають до ТЦК і пізніше не мають змоги зв’язатися з родиною та представником (адвокатом);
  • втручанні в роботу адвокатів (недопуск до клієнта, іноді неможливість потрапити до ТЦК).

"Крім того, великі сумніви викликає робота військово-лікарських комісій при ТЦК та СП. Попри наявність хвороб, наявність медичних підтверджень, систематично хворі особи визнаються повністю придатними до військової служби", — додала Шуляк. 

Надежда Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За її інформацією, попри подання надалі скарг на Висновок ВЛК, військово-лікарські комісії настільки довго розглядають питання, що воно виходить за межі розумних строків.

"Порада — здійснювати при можливості належну фіксацію технічними засобами відеозапису фактів порушень прав громадян для подальшої можливості підтвердження факту порушень", — підсумувала юристка. 

Як ми писали раніше, в межах мобілізаційних процесів військовозобов'язаним українцям надіслали повістки поштою. Їх запланували розсилати в кількості 300 000 штук щомісяця до кінця 2024 року. Існують певні правила як для тих, хто надсилає документ, так і для тих, хто отримує. 

закон мобілізація ТЦК та СП юрист

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