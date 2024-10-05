Що робити, якщо ТЦК порушують закон — поради юриста

Працівники ТЦК перевіряють чоловіків. Фото: з відкритих джерел

Мобілізаційні процеси в країні супроводжуються скандалами та конфліктами, особливо коли працівники ТЦК незаконно поводяться з громадянами. Це і про пакування людей в бусики, і про застосування фізичної сили та психологічного тиску. Попри те, що публічно такі конфлікти не раз обговорювалися і засуджувалися владою, вони досі існують.

Як боротися з цим, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Незаконне поводження ТЦК

За словами юристки, попри покращення нормативної бази з питань мобілізації, працівники ТЦК продовжують систематично порушувати права громадян, що виражається у:

застосуванні фізичної сили працівниками ТЦК та СП до військовозобов’язаних;

забиранні телефону в осіб, які прибувають до ТЦК і пізніше не мають змоги зв’язатися з родиною та представником (адвокатом);

втручанні в роботу адвокатів (недопуск до клієнта, іноді неможливість потрапити до ТЦК).

"Крім того, великі сумніви викликає робота військово-лікарських комісій при ТЦК та СП. Попри наявність хвороб, наявність медичних підтверджень, систематично хворі особи визнаються повністю придатними до військової служби", — додала Шуляк.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

За її інформацією, попри подання надалі скарг на Висновок ВЛК, військово-лікарські комісії настільки довго розглядають питання, що воно виходить за межі розумних строків.

"Порада — здійснювати при можливості належну фіксацію технічними засобами відеозапису фактів порушень прав громадян для подальшої можливості підтвердження факту порушень", — підсумувала юристка.

Як ми писали раніше, в межах мобілізаційних процесів військовозобов'язаним українцям надіслали повістки поштою. Їх запланували розсилати в кількості 300 000 штук щомісяця до кінця 2024 року. Існують певні правила як для тих, хто надсилає документ, так і для тих, хто отримує.