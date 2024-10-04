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В Україні запровадять новий формат повісток — що відомо і навіщо потрібно

4 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Повістки нового зразка в Україні — до яких змін готуватися військовозобов'язаним
Військовозобов'язаному чоловіку виписали повістку. Скриншот з відео на Youtube
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжують вдосконалювати мобілізаційні процеси, роблячи їх прозорими, чесними й зрозумілими як для працівників ТЦК, так і для військовозобов'язаних громадян. Так, Міноборони запроваджують новий формат повісток, що міститимуть QR-код. Наразі тестується функціональність цього нововведення.

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Що відомо про нові повістки, навіщо потрібен QR-код та чому це важливо, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.

Так, насамперед це нововведення є важливим для військовозобов'язаних українців. Адже завдяки QR-коду на повістці громадяни матимуть змогу перевірити чинність документа через застосунок "Резерв+". 

У самому додатку вже скоро має з'явитися така функція, а саме сканер, яким цей код можна буде просканувати. 

 

Повістки нового зразка в Україні — до яких змін готуватися військовозобов'язаним
Вручення повістки на вулиці. Фото: google.com

Після сканування можна буде отримати інформацію про:

  • чинність повістки;
  • дату та номер документа;
  • ТЦК, який видав повістку;
  • ім’я особи, яка підписала документ;
  • призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, мобілізаційне розпорядження) та інші деталі.

Раніше ми розповідали, з якого моменту повістка поштою вважається врученою.

Нагадаємо, ми писали, що чекає на українців, які не отримали повістку поштою.

Також ми інформували, хто з чоловіків отримає повістки "Укрпоштою" першочергово.

мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані QR-код

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