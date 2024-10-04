Повістки нового зразка в Україні — до яких змін готуватися військовозобов'язаним

В Україні запровадять новий формат повісток — що відомо і навіщо потрібно
В Україні продовжують вдосконалювати мобілізаційні процеси, роблячи їх прозорими, чесними й зрозумілими як для працівників ТЦК, так і для військовозобов'язаних громадян. Так, Міноборони запроваджують новий формат повісток, що міститимуть QR-код. Наразі тестується функціональність цього нововведення.
Що відомо про нові повістки, навіщо потрібен QR-код та чому це важливо, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в коментарі для DOU.
Так, насамперед це нововведення є важливим для військовозобов'язаних українців. Адже завдяки QR-коду на повістці громадяни матимуть змогу перевірити чинність документа через застосунок "Резерв+".
У самому додатку вже скоро має з'явитися така функція, а саме сканер, яким цей код можна буде просканувати.
Після сканування можна буде отримати інформацію про:
- чинність повістки;
- дату та номер документа;
- ТЦК, який видав повістку;
- ім’я особи, яка підписала документ;
- призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, мобілізаційне розпорядження) та інші деталі.
Раніше ми розповідали, з якого моменту повістка поштою вважається врученою.
Нагадаємо, ми писали, що чекає на українців, які не отримали повістку поштою.
Також ми інформували, хто з чоловіків отримає повістки "Укрпоштою" першочергово.
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