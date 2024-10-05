Что делать, если ТЦК нарушают закон — советы юриста

Работники ТЦК проверяют мужчин. Фото: из открытых источников

Мобилизационные процессы в стране сопровождаются скандалами и конфликтами, особенно когда работники ТЦК незаконно обращаются с гражданами. Это и о упаковке людей в бусики, и о применении физической силы и психологического давления. Несмотря на то, что публично такие конфликты не раз обсуждались и осуждались властью, они все еще существуют.

Как бороться с этим, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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По словам юриста, несмотря на улучшение нормативной базы по вопросам мобилизации, работники ТЦК продолжают систематически нарушать права граждан, что выражается в:

применении физической силы работниками ТЦК и СП к военнообязанным;

отбирании телефона у лиц, прибывающих в ТЦК и позже не имеющих возможности связаться с семьей и представителем (адвокатом);

вмешательстве в работу адвокатов (недопуск к клиенту, иногда невозможность попасть в ТЦК).

"Кроме того, большие сомнения вызывает работа военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП. Несмотря на наличие болезней, наличие медицинских подтверждений, систематически больные признаются полностью пригодными к военной службе", — добавила Шуляк.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

По ее информации, несмотря на подачу в дальнейшем жалоб на Заключение ВЛК, военно-врачебные комиссии настолько долго рассматривают вопрос, что он выходит за пределы разумных сроков.

"Совет — осуществлять при возможности надлежащую фиксацию техническими средствами видеозаписи фактов нарушений прав граждан для дальнейшей возможности подтверждения факта нарушений", — подытожила юрист.

Как мы писали ранее, в рамках мобилизационных процессов военнообязанным украинцам прислали повестки по почте. Их запланировали рассылать в количестве 300 тысяч штук ежемесячно до конца 2024 года. Существуют определенные правила как для тех, кто отправляет документ, так и для тех, кто получает.