Дозвіл на виїзд за кордон спровокував кадрову кризу серед молоді

За останні півтора тижні українські ритейлери та ресторани помітили помітне скорочення персоналу. Причина — постанова Кабінету Міністрів, ухвалена наприкінці серпня 2025 року, яка дозволяє чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон.

Про це пише видання NV у вівторок, 9 вересня.

Молодь тікає за кордон

У ресторанах Львова вже говорять про перші втрати.

"У нас звільнилися 12 людей з моменту, коли дозволили виїзд за кордон хлопцям 18−22 років", — розповів співвласник ресторанної групи FAMI Валерій Созановський. За його словами, це офіціанти, кухарі та бариста.

Тенденцію підтверджують і інші заклади. PR-директор ресторанного холдингу !FEST Тарас Маселко зазначає, що з 28 серпня вже звільнилися 22 молодих чоловіки, а разом з ними іноді виїжджають і жінки.

"Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться", — каже він.

У ритейлі ситуація теж різниться. В АТБ-маркеті близько 25% чоловіків 18−22 років вже звільнилися або попередили про звільнення, зазначають у пресслужбі компанії. У Сільпо кількість звільнень помітно зросла, але поки не перевищує 3% від молодих працівників. У Фокстроті проблема є, але керівництво не називає точних цифр.

Експерти пояснюють таке рішення молодих чоловіків емоційним фактором.

"Підвищена зарплата, соціальний пакет чи кар’єрні перспективи не здатні їх утримати. Вони сприймають дозвіл на виїзд як "лотерейний білет" і хочуть ним скористатися", — каже керівник однієї з компаній з набору персоналу.

Для бізнесу це створює додаткові виклики. У ресторанах та готелях розробляють програми лояльності, стажування та пропонують житло, щоб утримати працівників. В АТБ зазначають, що на посади охоронців можна наймати жінок, а замінити вантажників значно складніше.

Нагадаємо, що народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Державної прикордонної служби України з питанням, скільки ж чоловік віком з 18 до 22 років покинули країну.

До цього Україні було прийнято постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років отримали право виїжджати за кордон. Вона вже набрала чинності від 28 серпня.