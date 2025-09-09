Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Бизнес бьет тревогу из-за массовых увольнений молодых мужчин

Бизнес бьет тревогу из-за массовых увольнений молодых мужчин

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:56
Разрешение на выезд за границу спровоцировало кадровый кризис среди молодежи
Бизнес столкнулся с массовым увольнением молодежи. Фото: Pexels

За последние полторы недели украинские ритейлеры и рестораны заметили заметное сокращение персонала. Причина — постановление Кабинета Министров, принятое в конце августа 2025 года, которое позволяет мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу.

Об этом пишет издание NV во вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Молодежь бежит за границу

В ресторанах Львова уже говорят о первых потерях.

"У нас уволились 12 человек с момента, когда разрешили выезд за границу ребятам 18-22 лет", — рассказал совладелец ресторанной группы FAMI Валерий Созановский. По его словам, это официанты, повара и бариста.

Тенденцию подтверждают и другие заведения. PR-директор ресторанного холдинга !FEST Тарас Маселко отмечает, что с 28 августа уже уволились 22 молодых мужчины, а вместе с ними иногда уезжают и женщины.

"Ребята аргументируют свое решение тем, что имеют разрешение на пересечение границы и хотят попробовать себя в другой стране - возможно, вернутся", — говорит он.

В ритейле ситуация тоже разнится. В АТБ-маркете около 25% мужчин 18-22 лет уже уволились или предупредили об увольнении, отмечают в пресс-службе компании. В Сильпо количество увольнений заметно выросло, но пока не превышает 3% от молодых работников. В Фокстроте проблема есть, но руководство не называет точных цифр.

Эксперты объясняют такое решение молодых мужчин эмоциональным фактором.

"Повышенная зарплата, социальный пакет или карьерные перспективы не способны их удержать. Они воспринимают разрешение на выезд как "лотерейный билет" и хотят им воспользоваться", — говорит руководитель одной из компаний по набору персонала.

Для бизнеса это создает дополнительные вызовы. В ресторанах и отелях разрабатывают программы лояльности, стажировки и предлагают жилье, чтобы удержать работников. В АТБ отмечают, что на должности охранников можно нанимать женщин, а заменить грузчиков значительно сложнее.

Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк обратился в Государственную пограничную службу Украины с вопросом, сколько же человек в возрасте с 18 до 22 лет покинули страну.

До этого Украине было принято постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать за границу. Оно уже вступило в силу от 28 августа.

граница бизнес мобилизация мужчины молодежь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации