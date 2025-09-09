Разрешение на выезд за границу спровоцировало кадровый кризис среди молодежи

Бизнес столкнулся с массовым увольнением молодежи. Фото: Pexels

За последние полторы недели украинские ритейлеры и рестораны заметили заметное сокращение персонала. Причина — постановление Кабинета Министров, принятое в конце августа 2025 года, которое позволяет мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу.

Об этом пишет издание NV во вторник, 9 сентября.

Молодежь бежит за границу

В ресторанах Львова уже говорят о первых потерях.

"У нас уволились 12 человек с момента, когда разрешили выезд за границу ребятам 18-22 лет", — рассказал совладелец ресторанной группы FAMI Валерий Созановский. По его словам, это официанты, повара и бариста.

Тенденцию подтверждают и другие заведения. PR-директор ресторанного холдинга !FEST Тарас Маселко отмечает, что с 28 августа уже уволились 22 молодых мужчины, а вместе с ними иногда уезжают и женщины.

"Ребята аргументируют свое решение тем, что имеют разрешение на пересечение границы и хотят попробовать себя в другой стране - возможно, вернутся", — говорит он.

В ритейле ситуация тоже разнится. В АТБ-маркете около 25% мужчин 18-22 лет уже уволились или предупредили об увольнении, отмечают в пресс-службе компании. В Сильпо количество увольнений заметно выросло, но пока не превышает 3% от молодых работников. В Фокстроте проблема есть, но руководство не называет точных цифр.

Эксперты объясняют такое решение молодых мужчин эмоциональным фактором.

"Повышенная зарплата, социальный пакет или карьерные перспективы не способны их удержать. Они воспринимают разрешение на выезд как "лотерейный билет" и хотят им воспользоваться", — говорит руководитель одной из компаний по набору персонала.

Для бизнеса это создает дополнительные вызовы. В ресторанах и отелях разрабатывают программы лояльности, стажировки и предлагают жилье, чтобы удержать работников. В АТБ отмечают, что на должности охранников можно нанимать женщин, а заменить грузчиков значительно сложнее.

Напомним, что народный депутат Ярослав Железняк обратился в Государственную пограничную службу Украины с вопросом, сколько же человек в возрасте с 18 до 22 лет покинули страну.

До этого Украине было принято постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет получили право выезжать за границу. Оно уже вступило в силу от 28 августа.