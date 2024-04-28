Боєць "Азову" розкритикував ухилянтів, які ризикують життям, тікаючи за кордон

Військовослужбовець ЗСУ із позивним "Ніко". Скриншот

Краще загинути як чоловік на війні, аніж ганебно тікати. Так вважає боєць 12-ї бригади НГУ "Азов" із позивним "Ніко".

Про це йдеться у матеріалі ТСН у неділю, 28 квітня.

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Замість втопитися у Тисі, краще загинути, захищаючи Батьківщину, говорить він.

"Зараз охочих йти до Збройних Сил України, ставати на захист зовсім немає... Я просто не знаю, як по-іншому називати тих людей, які тікають", — заявив боєць.

"Ніко" на війні втратив ногу, однак хоче повернутися на поле бою, бо не бачить себе в цивільному житті.

"Я зараз відновився, я можу рухатися, звісно, не так швидко, як до поранення, але ж я майже нічим себе не відрізняю від тих, хто не має ампутації. Я така ж сама людина, але трошки є така вада. Ну і хлопців треба міняти, а міняти зараз буде ніким. Хлопці вже дуже втомилися", — додає військовий бригади НГУ "Азов".

Нещодавно ми писали, що бригада спецпризначення "Азов" пропонує роботу фахівцям різних напрямків, серед яких стрільці. Головний і єдиний обов'язок — виконання бойових задач у складі підрозділу.

Також ми писали, що "Азову" потрібен командир пожежного відділення. Працівник має організовувати виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежити за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт та робити багато іншого.