Боец "Азова" раскритиковал уклонистов, рискующих жизнью, убегая за границу

Военнослужащий ВСУ с позывным "Нико". Скриншот

Лучше погибнуть как человек на войне, чем позорно бежать. Так считает боец 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Нико".

Об этом говорится в материале ТСН в воскресенье, 28 апреля.

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Вместо того, чтобы утопиться в Тисе, лучше погибнуть, защищая Родину, говорит он.

"Сейчас желающих идти в Вооруженные Силы Украины, становиться на защиту совсем нет... Я просто не знаю, как по-другому называть бегущих людей", — заявил боец.

"Нико" на войне потерял ногу, однако хочет вернуться на поле боя, потому что не видит себя в гражданской жизни.

"Я сейчас восстановился, я могу двигаться, конечно, не так быстро, как до ранения, но я почти ничем не отличаюсь от тех, кто не имеет ампутации. Я такой же человек, но немножко есть такой недостаток. Ну и ребят надо менять, а менять сейчас будет никем. Ребята уж очень устали", — добавляет военный бригады НГУ "Азов".

Недавно мы писали, что бригада спецназначения "Азов" предлагает работу специалистам разных направлений, среди которых стрелки. Главная и единственная обязанность — выполнение боевых задач в составе подразделения.

Также мы писали, что "Азову" нужен командир пожарного отделения. Работник должен организовывать выполнение приказов высшего командования по пожаротушению, следить за соблюдением личным составом правил безопасности при выполнении работ и многое другое.