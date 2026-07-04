Боєць утік до хворих дружини й дитини: рішення суду

Судове засідання, затриманий військовослужбовець. Фото: ДДУВС, "Громадське радіо". Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

На Львівщині військовий без дозволу командування залишив службу. На втечу він наважився, тому що хотів бути поруч із дружиною та дитиною, які хворіли. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому термін ув'язнення.

Про це йдеться у вироку, який Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області ухвалив 1 квітня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант, якого мобілізували 20 липня 2023 року двічі скоював СЗЧ. Уперше він залишив службу ввечері 17 грудня 2023 року, а вдруге — 10 березня 2024 року.

"До 18 листопада 2025 року був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов'язки в умовах воєнного стану", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.

"Причиною (СЗЧ, — Ред.) назвав необхідність бути поруч із дитиною та дружиною, які хворіли. Згодом він дійсно повернувся до військової служби, однак повторно самовільно залишив військову частину та повернувся додому з тих же підстав", — зазначається у вироку.

За самовільне залишення служби без поважних причин (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України) чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру та судовий реєстр повідомляв, що релігійний координатор відмовився від проходження служби. Чоловік заявив не може служити, бо це суперечить його релігійним переконання. Суд призначив йому три роки в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що чоловік скористався підробленим документом про інвалідність своєї дружини. Фальшива довідка допомогла йому отримати відстрочку. Порушника оштрафували.