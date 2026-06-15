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Головна Мобілізація Чоловік підробив документи про інвалідність дружини: суд виніс вирок

Чоловік підробив документи про інвалідність дружини: суд виніс вирок

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 03:32
Чоловік підробив документи про інвалідність дружини: суд виніс вирок
Жінка на кріслі колісному поруч із чоловіком і дівчинкою. Фото ілюстративне: legalposition24.com

Житель Балясного Полтавської області за допомогою фальшивого документа про інвалідність своєї дружини ухилився від мобілізації. Порушника притягнули до відповідальності. Він має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку, який Диканський районний суд Полтавської області ухвалив 2 червня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант отримав підроблену довідку про те, що його дружина нібито має інвалідність другої групи. Завдяки цьому документу він 5 листопада минулого року отримав відстрочку від мобілізації до 2 лютого поточного року, а цьогоріч 9 лютого повторно використав фальшиву довідку, щоб продовжити відстрочку до 3 травня.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся, сприяв слідству та перерахував кошти на потреби ЗСУ. За використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, — Ред.) його оштрафували на 850 гривень.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що на Полтавщині рятувальник пожежної частини ухилився від мобілізації. Чоловік пояснив, що боявся служби та не хотів залишати родину. Його засудили до трьох років в'язниці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП писав, що військовозобов'язаний не схотів отримувати повістку та не прибув до військкомату. Порушник зазначив, що має відстрочку, а до ТЦК та СП не зміг з'явитися через сімейні обставини. Суд призначив йому рік іспитового строку.

суд мобілізація судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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