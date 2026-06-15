Чоловік підробив документи про інвалідність дружини: суд виніс вирок

Жінка на кріслі колісному поруч із чоловіком і дівчинкою. Фото ілюстративне: legalposition24.com

Житель Балясного Полтавської області за допомогою фальшивого документа про інвалідність своєї дружини ухилився від мобілізації. Порушника притягнули до відповідальності. Він має сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку, який Диканський районний суд Полтавської області ухвалив 2 червня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант отримав підроблену довідку про те, що його дружина нібито має інвалідність другої групи. Завдяки цьому документу він 5 листопада минулого року отримав відстрочку від мобілізації до 2 лютого поточного року, а цьогоріч 9 лютого повторно використав фальшиву довідку, щоб продовжити відстрочку до 3 травня.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся, сприяв слідству та перерахував кошти на потреби ЗСУ. За використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, — Ред.) його оштрафували на 850 гривень.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

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