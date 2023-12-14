Бойова чи новостворена бригади — що обрати мобілізованому

Військовослужбовці 47-ої бригади "Маґура", яка була створена після початку повномасштабної війни. Фото: Facebook-сторінка бригади

Мобілізований, який має бажання знайти конкретну професію і посаду у війську, опиниться перед вибором — бойова бригада ЗСУ чи новостворена. У кожному з цих варіантів є свої плюси та мінуси.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Плюси і мінуси різних підрозділів

Як наголосив Козятинський, у мобілізованих, які обирають підрозділ для служби, може виникнути несподівана проблема — яку бригаду обрати, новостворену чи ту, яка вже має досвід бойових дій.

"Обидва варіанти мають свої плюси та мінуси: старі бригади часто мають гірше забезпечення, радянську техніку і напевно вже залучені до бойових дій, а їх особовий склад є злагодженим й досвідченим", — підкреслив бойовий медик, який зараз проходить службу в ЗСУ.

Чим вигідна служба у нових бригадах

У свою чергу, новостворені бригади, скоріш за все, є краще забезпеченими, вони мають західну техніку.

Крім того, у таких бригадах великий вибір вільних посад і більше часу на навчання.

Але, додав Козятинський, "служби працюватимуть абияк, а більшість особового складу – такі ж зелені новобранці, як і ви".

Крім того, нові бригади часто дислокуються на західному чи північному кордонах, чи розташовуються у пунктах постійної дислокації.

"Це деструктивно впливає на вмотивованість особового складу й призводить до армійських "затягів" та алкоголізму серед особового складу", — наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.