Боевая или новая бригада — что выбрать мобилизованному

Военнослужащие 47-й бригады "Магура", созданной после начала полномасштабной войны. Фото: Facebook-страница бригады

Мобилизированный, желающий найти конкретную профессию и должность в армии, окажется перед выбором — боевая бригада ВСУ или вновь созданная. В каждом из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Плюсы и минусы разных подразделений

Как отметил Казятинский, у мобилизованных, выбирающих подразделение для службы, может возникнуть неожиданная проблема — какую бригаду выбрать, вновь созданную или ту, которая уже имеет опыт боевых действий.

"Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: старые бригады часто имеют худшее обеспечение, советскую технику и наверняка уже вовлечены в боевые действия, а их личный состав слажен и опытен", — подчеркнул боевой медик, который сейчас проходит службу в ВСУ.

Чем выгодна служба в новых бригадах

В свою очередь, вновь созданные бригады, скорее всего, лучше обеспечены, они имеют западную технику.

Кроме того, в таких бригадах велик выбор свободных должностей и больше времени на обучение.

Но, добавил Козятинский, "службы будут работать спустя рукава, а большинство личного состава – такие же зеленые новобранцы, как и вы".

Кроме того, новые бригады часто дислоцируются на западной или северной границах или располагаются в пунктах постоянной дислокации.

"Это деструктивно влияет на мотивированность личного состава и приводит к армейским "затягам" и алкоголизму среди личного состава", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.