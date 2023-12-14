Боевая или новая бригада — что выбрать мобилизованному
Мобилизированный, желающий найти конкретную профессию и должность в армии, окажется перед выбором — боевая бригада ВСУ или вновь созданная. В каждом из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Плюсы и минусы разных подразделений
Как отметил Казятинский, у мобилизованных, выбирающих подразделение для службы, может возникнуть неожиданная проблема — какую бригаду выбрать, вновь созданную или ту, которая уже имеет опыт боевых действий.
"Оба варианта имеют свои плюсы и минусы: старые бригады часто имеют худшее обеспечение, советскую технику и наверняка уже вовлечены в боевые действия, а их личный состав слажен и опытен", — подчеркнул боевой медик, который сейчас проходит службу в ВСУ.
Чем выгодна служба в новых бригадах
В свою очередь, вновь созданные бригады, скорее всего, лучше обеспечены, они имеют западную технику.
Кроме того, в таких бригадах велик выбор свободных должностей и больше времени на обучение.
Но, добавил Козятинский, "службы будут работать спустя рукава, а большинство личного состава – такие же зеленые новобранцы, как и вы".
Кроме того, новые бригады часто дислоцируются на западной или северной границах или располагаются в пунктах постоянной дислокации.
"Это деструктивно влияет на мотивированность личного состава и приводит к армейским "затягам" и алкоголизму среди личного состава", — подчеркнул военнослужащий ВСУ.
Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.
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