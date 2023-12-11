Мобілізація в Україні: експерт назвав три кроки для успіху

ЗСУ. Фото: FB/Генштаб

Україна має встановити чіткий граничний термін перебування на військовій службі навіть під час війни. Таке рішення покращило би мобілізаційний процес та розподілило би тягар війни в країні.

Окрім цього, прирівняти ухиляння від військового обліку до дизертирства та скасувати відстрочку від армії під час здобуття другої вищої освіти.

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Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий військовий аналітик Євген Дикий.

На його переконання, домобілізація досить тісно пов'язана із демобілізацією. Відтак, Україна має встановити граничний термін перебування на службі в армії навіть під час дії військового стану.

А поки що країна розділились на два табори, коли одні одягнули військову форму і пішли з квитком в один кінець, а інші сховались за їхніми спинами.

"Це неправильно, тягар війни має бути розподілений рівномірно. Найважче довелося першій хвилі, її слід відпускати. Але на заміну їй мають прийти інші. Проте всі мають знати, на скільки саме часу. Можливо, на 2-3 роки — це все слід прораховувати", — уточнив Дикий.

Окрім цього, за його словами, слід закрутити гайки у законодавстві. Зокрема, прирівняти ухилення від військового обліку до дизертирства. А це — від 5 років ув'язнення.

Окрім цього, слід скасувати відстрочку від служби на період здобуття другої вищої освіти.

"Друга вища освіта під час війни — розкіш. Цю відстрочку слід скасувати буквально вже після зимової сесії. Можемо отримати до 80 тисяч осіб, яких можна відправити на 3-місячні офіцерські курси й отримати молодших лейтенантів і командирів відділення", — запропонував Дикий.

Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізувати призовників. При цьому, чимало чоловіків можуть уникнути мобілізації через низку причин.

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