Бойова повістка людині з броню - коли ТЦК відправляє

Отримання повісток в ТЦК. Фото: zhmerynka.city

Бойову повістку, вона ж – мобілізаційне розпорядження, можуть вручити будь-якому військовозобов’язаному. Але для цього повинні бути відповідні підстави.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Кому можуть вручити бойову повістку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть йому, за наявності бронювання від мобілізації, вручити бойову повістку.

"Мобілізаційне розпорядження мають право вручити військовозобов'язаному, який підлягає призову", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Умови для вручення бойової повістки

Але, підкреслив юрист, для вручення військової повістки мають бути реальні підстави, скажімо, відсутність відстрочки чи бронювання.

"Тобто, ТЦК зобов'язаний був видати Вам повістку на уточнення даних, пересвідчитись при тому, що Ви не маєте права на відстрочку, а тільки після того вручити мобілізаційне розпорядження", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим вона відрізняється від інших видів повісток.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть наслідки для військовозобов’язаного за неявку за бойовою повісткою.