Боевая повестка человеку с броню - когда ТЦК отправляет

Получение повесток в ТЦК. Фото: zhmerynka.city

Боевую повестку, она же - мобилизационное распоряжение, могут вручить любому военнообязанному. Но для этого должны быть соответствующие основания.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кому могут вручить боевую повестку

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли ему, при наличии бронирования от мобилизации, вручить боевую повестку.

"Мобилизационное распоряжение имеют право вручить военнообязанному, который подлежит призыву", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Условия для вручения боевой повестки

Но, подчеркнул юрист, для вручения военной повестки должны быть реальные основания, скажем, отсутствие отсрочки или бронирования.

"То есть, ТЦК обязан был выдать Вам повестку на уточнение данных, убедиться при том, что Вы не имеете права на отсрочку, а только после того вручить мобилизационное распоряжение", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от других видов повесток.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут последствия для военнообязанного за неявку по боевой повестке.