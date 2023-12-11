Бойова повістка — що це та кому з українських чоловіків можуть вручити

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: zhmerynka.city

Воєнний стан та загальна мобілізація в країні тривають понад 20 місяців. Увесь цей час військовозобов'язані чоловіки отримують повістки для уточнення даних, за якими мають явитися до ТЦК та СП. Окрім звичайної повістки існує ще й так звана бойова або мобілізаційне розпорядження.

Що це за документ, кому його вручають та яка відповідальність за відмову, розповіла адвокат Поліна Марченко в інтерв'ю журналісту Сергію Шевчуку.

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Що таке бойова повістка або мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження, бойова повістка або повістка на відправку — це документ, який вручається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо чоловіка визнано таким, що може нести військову службу.

У мобілізаційному розпорядженні зазначається про обов’язок з’явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації.

Проте, навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить на фронт. Після бойової повістки особа, яка не має військового досвіду, направляється в навчальний центр (навчання може тривати 3-4 тижні).

Якщо особа раніше служила в лавах ЗСУ, то її направляють у пункт постійної дислокації військової частини. Там вона впродовж 3-4 тижнів проходить бойове узгодження.

Повістка на відправку. Фото: facebook.com/lvivpolice

Хто має право вручати бойову повістку

Мобілізаційне розпорядження військовозобов’язаному чоловіку можуть вручити виключно представники ТЦК та СП після проходження ним військово-лікарської комісії та за умови визнання його придатним (обмежено придатним) до військової служби.

Де можуть вручити бойову повістку

Бойову повістку військовозобов'язані українці не можуть отримати просто на вулиці чи у громадському місці, адже для її вручення представникам ТЦК необхідно знати інформацію про людину, зокрема про те, що вона успішно пройшла ВЛК.

Мобілізаційне розпорядження можуть вручити у ТЦК, за адресою, де мешкає військовозобов'язаний або за місцем роботи.

Що буде якщо проігнорувати бойову повістку

Як підкреслює Марченко, якщо людина прийшла до ТЦК для уточнення даних, пройшла медкомісію, її визнали придатною, і вона потім уже не прийшла з речами на збори — це вже кримінальна відповідальність.

Якщо проігнорувати бойову повістку, може настати кримінальна відповідальність відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від служби), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Раніше член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що військовозобов'язаним чоловікам планують вручати повістки через електронну пошту та рекомендованим листом.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи може прийти повістка у платіжці за комуналку.

Також ми писали, чи чекати українцям покарання за проігноровану повістку, залишену в дверях.