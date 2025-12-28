Відео
Відсутність ВОС у "Резерв+" — чи вплине це на бронь

Відсутність ВОС у "Резерв+" — чи вплине це на бронь

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 15:25
ВОС немає в Резерв+ - як впливає на бронювання
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо у військовозобов’язаного громадянина в "Резерв+" вказані не усі потрібні дані, це не вплине на оформлення бронювання від мобілізації. При цьому відвідування ТЦК не є обов’язковим епізодом у оформленні броні.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

ВОС 999 і відсутнє звання

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який виявив, що фактично не має військово-облікової спеціальності (у "Резерв+" вказаний код ВОС — 999), а військове звання взагалі відсутнє.

Чоловік поцікавився, чи ці неточні дані не вплинуть на оформлення бронювання від мобілізації на роботі.

"Відсутність військового звання не буде проблемою при бронюванні і подальшому веденні обліку, й відвідувати для того ТЦК не потрібно", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно іти до ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив відсутність проблем із ТЦК з такими даними у "Резерв+".

"ВОС 999 не буде перешкодою для отримання бронювання", — підкреслив Дерій.

Юрист додав, що візит до територіального центру комплектування не є обов’язковим.

"Щодо відвідування ТЦК, то це потрібно робити лише якщо Ви отримаєте повістку", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли не варто іти до ТЦК для виправлення неточних даних у "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, які є нюанси у процесі виправленні даних в "Оберіг" через ТЦК та "Резерв+".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
