Бронь для виїзду за кордон: як змінити відстрочку без ризику

Прикордонний контроль на е-ВОД. Фото: ДПСУ, УНІАН, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Щоб легально перетнути кордон у робочих справах, працівник критичного підприємства повинен мати бронювання, однак система заблокує його оформлення за наявності звичайної відстрочки. Замість ризикованого скасування поточного статусу, адвокати радять компаніям оскаржувати відмови через профільні міністерства, щоб уникнути періоду беззахисності перед військкоматом.

Як це зробити дав пораду юрист Юрій Айвазян на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Чому при оформленні броні може бути відмова в "Дії"

Щоб легально виїхати у закордонне відрядження за пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону (постанова Кабміну № 57 від 27 січня 1995 року), військовозобов'язаному необхідно отримати бронювання від підприємства та перевестися на спеціальний військовий облік.

Проте, якщо чоловік уже має чинну відстрочку від мобілізації, оформити бронь йому не вдасться, адже ця процедура проходить не через комісію ТЦК чи заяву в ЦНАП, а виключно через портал "Дія".

Алгоритми системи автоматично відхиляють заявки роботодавців через конфлікт двох урядових документів. З одного боку, постанова № 978 від 29 липня 2026 року та пункт 56 Порядку № 560 від 16 травня 2024 року вимагають зберігати стару відстрочку до моменту появи нової. З іншого — пункт 3 Порядку бронювання № 76 від 27 січня 2023 року категорично забороняє бронювати осіб, які вже не підлягають призову.

Як оформити бронь маючи чинну відстрочку без ризику негайної мобілізації

Юрист Юрій Айвазян радить роботодавцям не поспішати скасовувати чинну відстрочку працівника заради можливості якнайшвидше поїхати за кордон.

Найбезпечніший шлях — це зберегти електронну відмову з "Дії" та звернутися з офіційними листами до служби техпідтримки порталу, до Міноборони як держателя Реєстру та до профільного міністерства, з яким пов'язане підприємство.

У зверненні слід вимагати опрацювати подані списки саме як переоформлення без проміжного скасування статусу. До листа треба додати саму відмову, електронний військово-обліковий документ підлеглого та підтвердження готовності підприємства його забронювати.

Якщо закордонна ділова поїздка є терміновою, існує ризикований варіант із добровільною відмовою від довгострокової відстрочки, або очікування її природного закінчення. Працівник може подати до ТЦК письмову заяву на скасування, але робити це варто лише після письмового підтвердження від військкомату.

Коли запис про відстрочку зникне, роботодавець має негайно подати списки на бронювання, заздалегідь перевіривши ліміти, критичний статус підприємства, трудові відносини та рівень зарплат. Головна небезпека полягає в тому, що за пунктом 29 Порядку № 76 переведення на спеціальний облік може тривати до 72 годин.

У цей період людина повністю втрачає захист від мобілізації, і усунути цей ризик наказами про майбутню бронь неможливо, бо сам факт роботи на критичному підприємстві імунітету не дає. Саме тому юристи категорично не рекомендують штучно припиняти об'єктивні підстави для відстрочки (наприклад, відраховуватися із закладу освіти), адже відновити її після можливої відмови в "Дії" уже не вдасться.

Для фактичного перетину кордону після успішного бронювання компанія мусить видавати окремий наказ на кожне відрядження, детально вказавши країну, дати та ділову мету.

Які документи має надати заброньований працівник на кордоні для відрядження

На пункті пропуску заброньований співробітник повинен надати:

закордонний паспорт;

оновлений електронний військово-обліковий документ із відміткою про спецоблік і чинне бронювання;

витяг про бронь;

наказ керівництва про відрядження;

довідку з місця роботи;

документи на підтвердження ділової мети;

копію рішення про визнання компанії критичною.

До моменту повної появи цих даних у реєстрах їхати на кордон заборонено.

Як пояснювали юристи, про що писали Новини.LIVE, батькам, які самостійно виховують неповнолітніх дітей і мають відстрочку від мобілізації, дозволили перетинати державний кордон навіть без супроводу дітей. Але є вимоги щодо документів.

Крім того, змінено процедуру подачі документів для оформлення відстрочки: їх більше не приймають напряму в ТЦК, а оформлення здійснюється через ЦНАП або онлайн у застосунку "Резерв+".