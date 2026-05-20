Відстрочка через "Резерв+": усі 11 типів, які можна оформити онлайн

Документи, потрібні для відстрочки від мобілізації, уже не надаються напряму в територіальний центр комплектування. Це можна зробити або у центрі надання адміністративних послуг, або через застосунок "Резерв+". Юристи пояснили, які саме види відстрочок оформлюються онлайн.

Відстрочка через ЦНАП чи "Резерв+"

Військовозобов’язані громадяни мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Призовники не можуть оформити відстрочку, бо вони не підлягають мобілізації.

Відстрочка надається за наявності відповідних підстав, визначених вітчизняним законодавством. Ці підстави можуть бути різноманітними, як-от стан здоров’я самого військовозобов’язаного громадянина, так і сімейні обставини.

Після останніх змін у законодавстві ТЦК більше не приймають напряму документи на відстрочку. Ці документи подаються через систему ЦНАП, або їх можна надати онлайн, у застосунку "Резерв+".

Усі види відстрочок, які можна оформити онлайн

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку, як усиновлювач. Чоловік поцікавився, чи може він оновити відстрочку, надавши документи через "Резерв+".

Юристи, коментуючи ситуацію, визнали, що це неможливо. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "На жаль, відстрочку як усиновлювач можна оформити лише особисто, подавши документи до ЦНАП".

Дерій зазначив, що онлайн, через застосунок "Резерв+", можна оформити лише 11 видів відстрочок. Це мають право зробити:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових із дитиною;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

В Україні ще з 1 листопада 2025 року запрацювала оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Документ можна оформити як онлайн, так і офлайн.

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану деякі громадяни мають право на відстрочку. Аби швидше її отримати, можна одночасно подати заяву через ЦНАП і в "Резерв+". Щоправда, у Міноборони не радять користуватися таким способом.