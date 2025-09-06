Як у "Дії" забронювати всіх працівників підприємства — алгоритм

Бронювання на порталі "Дія". Фото: vechirniy.kyiv.ua

Критично важливі підприємства, які функціонують на прифронтових територіях мають право на бронювання 100% працівників. Подати відповідну заявку можна, зокрема, онлайн.

Про це в середу, 3 вересня, повідомили на порталі "Дія".

Як підвищити ліміт бронювання

Якщо територія, на якій розташовується підприємство, є в Переліку територій, де ведуться або велися бойові дії, або належить до ТОТ, для того, щоб підтвердити права на збільшення ліміту бронювання, варто звернутися до ОВА. Після звернення орган, який надав підприємству статус критичного важливого, внесе оновлену інформацію до Єдиного переліку. У подальшому можна подати заявку на бронювання через портал "Дія".

Як забронювати працівників за допомогою порталу "Дія"

Алгоритм бронювання на порталі "Дія":

авторизуватися й обрати послугу "Бронювання працівників"; внести дані працівників; підписати документи як керівник або уповноважений; очікувати на відповідь: її мають надіслати в особистий кабінет і на електронну пошту.

Інформація про підтвердження бронювання з'явиться в застосунку "Резерв+" автоматично й діятиме до року.

Нагадаємо, військовозобов'язані в Україні можуть обирати тип військово-облікового документа. Електронний у "Дії" має таку саму юридичну силу, що й паперовий.

Також ми повідомляли, що Україна стане першою країною світу, яка надаватиме державні послуги за допомогою штучного інтелекту. На порталі "Дія" запустили AI-асистента.