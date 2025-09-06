Как в "Дії" забронировать всех работников предприятия — алгоритм

Бронь в прифронтовых зонах — как забронировать всех работников
Критически важные предприятия, которые функционируют на прифронтовых территориях имеют право на бронирование 100% работников. Подать соответствующую заявку можно, в частности, онлайн.
Об этом в среду, 3 сентября, сообщили на портале "Дія".
Как повысить лимит бронирования
Если территория, на которой располагается предприятие, есть в Перечне территорий, где ведутся или велись боевые действия, или относится к ВОТ, для того, чтобы подтвердить права на увеличение лимита бронирования, стоит обратиться в ОВА. После обращения орган, который предоставил предприятию статус критически важного, внесет обновленную информацию в Единый перечень. В дальнейшем можно подать заявку на бронирование через портал "Дія".
Как забронировать работников с помощью портала "Дія"
Алгоритм бронирования на портале "Дія":
- авторизоваться и выбрать услугу "Бронирование работников";
- внести данные работников;
- подписать документы как руководитель или уполномоченный;
- ожидать ответа: его должны прислать в личный кабинет и на электронную почту.
Информация о подтверждении бронирования появится в приложении "Резерв+" автоматически и будет действовать до года.
Напомним, военнообязанные в Украине могут выбирать тип военно-учетного документа. Электронный в "Дії" имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.
Также мы сообщали, что Украина станет первой страной мира, которая будет предоставлять государственные услуги с помощью искусственного интеллекта. На портале "Дія" запустили AI-ассистента.
