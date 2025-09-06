Видео
Мобилизация

Видео

Главная Мобилизация Бронь в прифронтовых зонах — как забронировать всех работников

Бронь в прифронтовых зонах — как забронировать всех работников

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 04:30
Как в "Дії" забронировать всех работников предприятия — алгоритм
Бронирование на портале "Дія". Фото: vechirniy.kyiv.ua

Критически важные предприятия, которые функционируют на прифронтовых территориях имеют право на бронирование 100% работников. Подать соответствующую заявку можно, в частности, онлайн.

Об этом в среду, 3 сентября, сообщили на портале "Дія".

Как повысить лимит бронирования

Если территория, на которой располагается предприятие, есть в Перечне территорий, где ведутся или велись боевые действия, или относится к ВОТ, для того, чтобы подтвердить права на увеличение лимита бронирования, стоит обратиться в ОВА. После обращения орган, который предоставил предприятию статус критически важного, внесет обновленную информацию в Единый перечень. В дальнейшем можно подать заявку на бронирование через портал "Дія".

Как забронировать работников с помощью портала "Дія"

Алгоритм бронирования на портале "Дія":

  1. авторизоваться и выбрать услугу "Бронирование работников";
  2. внести данные работников;
  3. подписать документы как руководитель или уполномоченный;
  4. ожидать ответа: его должны прислать в личный кабинет и на электронную почту.

Информация о подтверждении бронирования появится в приложении "Резерв+" автоматически и будет действовать до года.

Напомним, военнообязанные в Украине могут выбирать тип военно-учетного документа. Электронный в "Дії" имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

Также мы сообщали, что Украина станет первой страной мира, которая будет предоставлять государственные услуги с помощью искусственного интеллекта. На портале "Дія" запустили AI-ассистента.

Дия военный призыв мобилизация бронирование отсрочка
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
