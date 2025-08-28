Документи військовозобов'язаних - чи законним є військово-обліковий документ у Дії

Портал "Дія". Фото: nachasi.com

В Україні військовозобов’язані громадяни можуть обирати, який варіант військово-облікового документа отримувати. Документ, створений на порталі "Дія", має таку саму юридичну силу, як і класичний паперовий документ.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Законність електронного документа в "Дії"

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який зацікавився темою електронного військово-облікового документа.

Чоловік уточнив у юристів, чи є електронний ВОД, отриманий на порталі "Дія", таким же законним документом, як і паперовий військово-обліковий документ.

"Так, є, адже згідно з пунктом 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Військовозобов’язаний має право вибору

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив слова свого колеги про однакову юридичну силу і зазначив, що військовозобов’язаний громадянин має право вибору — який саме військово-обліковий документ він отримає.

"Ви маєте право отримати або паперовий ВОД на бланку, або сформувати електронний ВОД", — підкреслив Айвазян.

