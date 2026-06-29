Бронь від мобілізації для працівників: терміни і хто має право на відстрочку

Громадянин в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні продовжується війна, а отже триває призов військовозобов'язаних українців до лав Сил оборони. Водночас певна категорія українців, які працюють, мають право на оформлення бронювання.

Як передає Новини.LIVE, в Івано-Франківську ТЦК та СП пояснили, хто саме має право на бронь.

Хто з працівників може отримати бронювання від мобілізації

Згідно допису ТЦК, законодавство України дозволяє надати бронь наступним категоріям громадян:

державним службовцям категорії "А", а також окремим посадовцям органів місцевого самоврядування;

державним службовцям категорій "Б" і "В" та представникам органів місцевого самоврядування — у межах визначених законодавством квот;

працівникам підприємств, установ і організацій, які залучені до виконання мобілізаційних завдань;

співробітникам підприємств, установ та організацій, що мають статус критично важливих для економіки, забезпечення життєдіяльності населення або потреб ЗСУ.

Також у ТЦК зазначили, що оформлення бронювання відбувається у кілька послідовних етапів. Насамперед підприємство повинне отримати статус критично важливого або підтвердити виконання мобілізаційного завдання. Після цього складають перелік військовозобов'язаних працівників і подають його на погодження відповідно до визначеної державою процедури. Лише після затвердження списків працівник отримує відстрочку від призову під час мобілізації.

Окрім того, у ТЦК нагадали, що відповідно до Порядку бронювання військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабміну №76, тривалість відстрочки обмежується такими строками:

на період проведення мобілізації — для окремих категорій державних службовців та посадових осіб;

на час дії контракту щодо постачання товарів, виконання робіт чи надання послуг для потреб Збройних сил України та інших військових формувань — для працівників підприємств, які виконують відповідні оборонні замовлення;

до 12 місяців — для визначених категорій працівників критично важливих підприємств;

на строк дії договору або на період, протягом якого особа обіймає посаду чи виконує повноваження. Тобто для категорій, передбачених законодавством.

Окремо законодавство передбачає можливість тимчасового бронювання тривалістю до 45 календарних днів. Воно застосовується до окремих працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які ще не врегулювали питання, пов'язані з військовим обліком.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, у ТЦК закликали людей не боятися оформлювати відстрочку, якщо вони мають на неї право. Там зазначили, що законне право мають доволі багато чоловіків.

Також ми писали, що студент має право на відстрочку від мобілізації. Однак після відрахування чи академічної відпустки, документ анулюється. У застосунку "Резерв+" інформація про відстрочку зникне через тиждень.