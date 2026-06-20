У ТЦК закликали людей не боятися оформляти відстрочку

Громадянин подає заяву в ТЦК. Ілюстративне фото: "Суспільне"

В Україні багато чоловіків мають законне право для відстрочки від мобілізації, але при цьому не звертаються для її оформлення і отримують штрафи. У ТЦК закликають не боятися і звертатися

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила офіцерка групи комунікацій Івано-Франківського ОТЦК Наталія Коцкович, передає "Репортер".

Чому варто оформлювати відстрочку

Наталія Коцкович пояснила, що чоловіки не оформлюють відстрочку з кількох причин: відкладають процедуру на потім, не знають алгоритму дій, або ж побоюються звертатися до ТЦК. Однак вона наголосила, що боятися не варто.

"Навпаки, наші фахівці допоможуть розібратися з процедурою, нададуть консультації та сприятимуть належному оформленню документів", — сказала офіцерка групи комунікацій.

Також вона додала, що треба не лише мати право на відстрочку, але й належним чином її оформити. Тільки після цього інформація потрапить до облікових даних, а статус особи відповідатиме її фактичним обставинам.

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Представниця ТЦК нагадала, що порушення правил військового обліку або несвоєчасне оформлення необхідних документів може спричинити адміністративну відповідальність. Йдеться, зокрема, про порушення, передбачені статтями 210, 210-1 та 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За такі порушення передбачені штрафи у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень, а для посадових осіб — від 34 до 59,5 тисячі гривень. Разом із тим законодавство дозволяє сплатити половину суми штрафу, якщо зробити це протягом десяти днів після винесення відповідної постанови.

"Є люди, які зі штрафами живуть. Штрафи висять на них, вони бачать це у "Резерв+" і нічого з цим не роблять. Їх можна погасити, стати на військовий облік й оформити документи", — пояснила Наталія Коцкович.

Резюмуючи вона підкреслила, що чим швидше людина звернеться для з'ясування ситуація та оформлення документів, то легше й оперативніше вдасться вирішити всі питання, пов’язані з процедурою.

Як повідомляло Новини.LIVE, студенти в Україні мають право на відстрочку. Однак наразі перевірки студентів посилили, оскільки значно збільшилася кількість чоловіків, яким понад 25 років.

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