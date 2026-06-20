Деякі студенти можуть втратити відстрочку

Українські студенти. Фото: ЗНУ

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, але студенти у цей період мають право на відстрочку. Проте зараз в країні посилити перевірки студентів, які користуються цим правом.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в коментарі ТСН розповів голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

Чому в Україні посилили перевірки студентів

Руслан Гурак пояснив, що після повномасштабної війни у 2022 році в Україні значно збільшилася кількість чоловіків, яким більше 25 років, і які стали студентами коледжів, університетів, або ж вступили до аспірантури та докторантури.

"До початку повномасштабної війни таких студентів у середньому було близько 30 тисяч. Однак станом на 1 травня цього року їх кількість зросла до 230 тисяч. Саме через таке різке збільшення студентів почали проводити перевірки, аби з'ясувати, чи справді люди навчаються та законно отримали статус студента", — сказав голова Державної служби якості освіти України.

Він також уточнив, що студент може бути відрахований на законних підставах у разі:

Читайте також:

систематичного пропуску занять;

неуспішного складання сесії;

виявлення порушень під час вступної кампанії або процедури зарахування.

Гурак наголосив, що після відрахування особа може втратити право на відстрочку від мобілізації.

Також посадовець наголосив, що далеко не всі чоловіки старші 25 років вступають до закладів вищої чи фахової передвищої освіти з метою уникнення мобілізації.

"Мета перевірок — встановити, чи людина дійсно навчається, відвідує заняття та законно отримала статус студента", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, студенти, які повторно вступили на бакалаврат, можуть отримати право на відстрочку. Однак для цього потрібно здійснити певні кроки.

Також ми писали, що студенти у разі академічної відпустки втрачають право на відстрочку. Однак для оформлення саме бронювання (якщо людина працює на критичному підприємстві) потрібен час, це можливо не відразу.