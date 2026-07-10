Бронь від мобілізації: у Мінцифри оновили критерії критичності бізнесу в IT

Людина за комп'ютером. Фото: Pixels

Любомир Кучер редактор, юрист

Мінцифри оновило критерії, за якими визначатимуть підприємства, установи та організації, як є важливими для галузі національної економіки у сфері цифровізації. Отримання такого статусу є одним із кроків до подальшого визнання підприємства критично важливим, і за умови виконання інших вимог законодавства це надає можливість бронювати військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомляє "Судово-юричина газета", передає Новини.LIVE.

Які підприємства мають можливість отримати відповідний статус

У виданні зазначили, що нові правила затверджено наказом Мінцифри №127 від 23 червня 2026 року. Документ був зареєстрований у Міністерстві юстиції 29 червня, і набрав чинності 3 липня 2026 року та замінив попередній наказ №182 від 5 грудня 2024 року, який втратив чинність.

Зокрема, визначає перелік критеріїв, за якими підприємства, установи та організації можуть бути віднесені до тих, що мають важливе значення для сфери цифровізації. Для цього достатньо відповідати хоча б одному із встановлених критеріїв.

До цієї категорії належать: ІТ-сфера, державні цифрові сервіси та електронні довірчі послуги. Зокрема:

юридичні особи, які здійснюють визначені види діяльності у сфері ІТ (за винятком резидентів Дія.City), мають середню заробітну плату не нижче еквівалента 1200 євро та середньооблікову чисельність персоналу від дев'яти працівників;

підприємства, що займаються розробкою, створенням, модернізацією, впровадженням, розвитком і технічним супроводом державних електронних реєстрів, інформаційних систем і баз даних;

постачальники хмарної інфраструктури та центрів обробки даних, на яких функціонують державні реєстри, бази даних та інформаційні системи;

кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг.

Також статус важливого значення можуть отримувати бізнеси у сфері електронних комунікацій та цифрової інфраструктуру. Серед таких:

представництва іноземних виробників обладнання для ядра електронних комунікаційних мереж, яке використовується критично важливими операторами, за винятком виробників із Росії, Білорусі та Ірану;

компанії, що надають послуги центрів обробки даних, хмарних платформ, резервного копіювання, передачі даних, хостингу та забезпечують доступ до мереж обміну інтернет-трафіком;

адміністраторів публічних доменів верхнього рівня, таких як .ua та .укр;

постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які відповідають вимогам наказу;

власників великої и телекомунікаційної інфраструктури, зокрема антенно-щоглових споруд, а також операторів міжнародних телекомунікаційних з'єднань;

підрядні організації, які будують мережі xPON та мобільного зв'язку для операторів, визначених Мінцифри;

операторів об'єктів критичної інфраструктури у сфері цифрової інфраструктури та електронних комунікацій;

підприємства, що займаються радіочастотним моніторингом або адмініструють централізовану базу перенесених номерів.

Статус поширюється і на сферу інновацій, оборони та державного управління: Його можуть отримати:

підприємства, які надають безповоротну фінансову підтримку для розвитку ІТ-галузі, інновацій, технологій, науки та креативних індустрій;

підприємства, що здійснюють інформаційну протидію ворогу із застосуванням інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем та інтернету;

компанії, які отримали грантову підтримку для реалізації інноваційних і технологічних проєктів в інтересах оборони;

підприємства, що перебувають у сфері управління Мінцифри або щодо яких міністерство здійснює управління корпоративними правами держави.

Які вимоги встановлено для постачальників електронних комунікаційних послуг

Затверджений наказ встановив ще й вимоги до постачальників електронних комунікаційних послуг. Вони можуть претендувати на статус важливих для галузі цифровізації, якщо надають свої послуги щонайменше в одній області та їх мінімальних середньомісячний чистий дохід понад 500 тисяч гривень.

Для компаній, які здійснюють діяльність на територіях можливих або активних бойових дій, мінімальний показник чистого доходу встановлено на рівні понад 100 тисяч гривень. Водночас послуги мають надаватися з дотриманням умов, визначених наказом.

Крім фінансових критеріїв, підприємства повинні виконувати розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Зокрема, щодо забезпечення стійкості мереж під час воєнного стану та не входити до переліку постачальників, які порушили ці вимоги.

Також документ передбачає можливість отримання статусу для підприємств, що забезпечують електронні комунікаційні послуги центрам обробки даних, надають електронні комунікаційні мережі або забезпечують доступ до мережі обміну інтернет-трафіком. Для підтвердження цього критерію необхідно мати чинний договір із визначеним Мінцифри критично важливим оператором електронних комунікацій. Такий договір має бути укладений не менш як за шість місяців до подання звернення.

Разом із заявою підприємство подає податкові накладні та квитанції про їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних за останні півроку, а також акти наданих послуг, оформлені відповідно до вимог щодо використання електронного підпису.

Щоб підтвердили відповідность будь-якому із встановлених критеріїв підприємство повинно надати дані та необхідні довідки, підписані керівником, який несе відповідальність за достовірність поданих відомостей. Якщо підприємство відповідає одному або кільком критеріям, визначеним наказом, воно може бути визнане таким, що має важливе значення для галузі національної економіки у сфері цифровізації.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно міністр економіки Олексій Соболєв назвав обов'язкові умови для бронювання працівників в Україні. Він зазначив, що бізнес повинен мати статус критично важливого і відповідати трьом критеріям.

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