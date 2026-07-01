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Головна Мобілізація Соболєв назвав критерії, необхідні бізнесу для бронювання працівників

Соболєв назвав критерії, необхідні бізнесу для бронювання працівників

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 21:49
Бронювання від мобілізації: обов’язкові критерії для бізнесу
Олексій Соболєв. Фото: УНІАН

Міністр економіки Олексій Соболєв назвав обовʼязкові критерії, необхідні бізнесу для бронювання працівників від мобілізації. За його словами, цей механізм перебуває під постійним контролем уряду та покликаний підтримувати рівновагу між потребами економіки та забезпеченням Збройних Сил України.

Про це Олексій Соболєв сказав у Верховній Раді України у середу, 1 липня, передає Новини.LIVE.

Бронювання від мобілізації

"Механізм бронювання базується на наданні підприємству статусу критично важливого. Для отримання цього статусу підприємство має відповідати не менше, ніж трьом критеріям. Два критерії є обов'язкові", — зазначив Соболєв.

За його словами, рівень середньої заробітної плати має бути від 26 тисяч гривень, для прифронтових територій — 21 600 грн. Крім того, йдеться про відсутність податкової заборгованості. Третій критерій підприємство обирає самостійно.

"Це можуть бути базові критерії, визначені постановою Кабміну, зокрема, обсяг сплачених податків – понад 1,5 млн грн на рік, або річна валютна виручка — понад 32 млн євро тощо, або галузевий чи регіональні критерії, які встановлюються ЦОВВ та ОВА", — каже Соболєв.

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Наприклад, у Мінсоцполітики діють окремі вимоги для виробників протезів. У Мінекономіки одним із додаткових критеріїв для великих стратегічних компаній є рівень середньої заробітної плати.

Загалом таких критеріїв налічується понад кілька сотень.

Як писали Новини.LIVE, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у 2025 році кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази порівняно з початком повномасштабної війни.

Також Лубінець заявив, що нинішня система мобілізації в Україні фактично набула ознак "паличної". За його словами, ключовим показником стала кількість мобілізованих, тоді як стан здоров’я та придатність відходять на другий план.

Україна мобілізація бронювання
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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