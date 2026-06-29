Розмір ставки на критичному підприємстві не впливає на бронювання

Підготовка документів у ТЦК. Фото: court.gov.ua

Якщо працівник критично важливого підприємства працює ще і у школі, де оформив відстрочку, це не впливає на можливість його бронювання. Так само не впливає на списки військовозобов’язаних працівників критичного підприємства. Він, навіть за низької ставки, все одно зараховується до списків працівників, на які буде рахуватися квота на бронювання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання на критичних підприємствах

Українські військовозобов’язані громадяни мають дві законні причини уникнути мобілізації до лав ЗСУ під час особливого періоду. Цими причинами є відстрочка та бронювання.

Бронювання надається працівникам частини українських підприємств. Термін дії бронювання закінчується разом зі звільненням громадянина із займаного ним робочого місця.

Право на бронювання працівників надається лише тим підприємствам, які визнані критично важливими. Статус критично важливих для української економіки підприємств надається після перевірки дотримання компанією чи організацією низки інфраструктурних вимог.

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Розмір ставки не впливає на зарахування у списки на бронь

До юристів звернувся громадянин, який працює на критично важливому підприємстві. Чоловік зазначив, що він, крім того, займає педагогічну посаду в школі, де має відстрочку.

Громадянин поцікавився, чи зараховується він до потенційних списків на бронювання, тобто чи враховують його у списку працівників на квоти для бронювання. Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що розмір ставки тут не грає ролі, принаймні, на цей момент.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Станом до 01.09.2026 військовозобов’язаний-сумісник на 0,25 ставки враховується у загальній кількості військовозобов’язаних працівників критично важливого підприємства для розрахунку квоти. Те, що він працює на 0,25 ставки, значення для квоти не має: він рахується як один військовозобов’язаний працівник, а не пропорційно ставці".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що уряд оновив критерії бронювання для критично важливих підприємств.

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливої інфраструктури. Серед головних змін є підвищення вимог зарплати, яка має становити майже 26 тисяч гривень, та правила підрахунку квот, тобто працівник, який має відстрочку за законом чи який працює за сумісництвом, матиме лише одне бронювання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що деякі працівники критичних підприємств можуть втратити бронювання.

Міністерство економіки України закликає критично важливі підприємства не зволікати з поданням необхідної документації. Це важливо, щоб зберегти право на бронювання працівників.