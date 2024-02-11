Бронь військовозобов'язаних — хто залишиться без відстрочки за новим законом

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Наразі всі військовозобов'язані працівники державних органів можуть отримати бронь, якщо є така потреба. Однак згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, який Рада ухвалила на першому читанні 7 лютого, деякі категорії держслужби можуть втратити до 50% військовозобов'язаних, які можуть отримати бронювання від мобілізації.

Про це повідомляє OBOZ.UA у четвер, 8 лютого.

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Хто може втратити бронь від мобілізації

Видання наводить визначення терміну "бронювання", що означає тимчасове відтермінування від мобілізації для ключових працівників підприємств, компаній, установ або організацій, що критично важливі для їхньої діяльності.

Таким чином, законопроєкт №10449 передбачає, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

на посадах державної служби категорії "А", головами обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів — усі військовозобов’язані. Однак працівники державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування — лише до 50% кількості військовозобов’язаних;

у поліції, у Національному антикорупційному бюро, у Державному бюро розслідувань, в органах прокуратури, у Бюро економічної безпеки, у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у Службі судової охорони, у судах, в інших органах системи правосуддя та досудового розслідування, у патронатних службах, за винятком військовозобов’язаних, зазначених у попередньому пункті;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким установлено мобілізаційні замовлення, у разі якщо це необхідно для їх виконання;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Видання повідомляє, що Кабінет Міністрів України встановлює критерії та порядок визначення підприємств, які мають критичне значення для них.

"Військовозобов’язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями, зобов’язані уточнити свої облікові дані стосовно їх бронювання через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста або у ТЦК та СП за місцем свого перебування або знаходження", — наводить видання цитату з законопроєкту.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Верховна Рада в середу, 7 лютого, ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосували 243 нардепи.

Також ми повідомляли, що наразі Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту про мобілізацію, які розглядатимуть приблизно два тижні.

Додамо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що профільний комітет Верховної Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію. За його словами, там є, як мінімум, три пункти, які варто змінити.