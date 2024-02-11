Бронь военнообязанных — кто останется без отсрочки по новому закону

Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Все военнообязанные работники государственных органов могут получить бронь, если есть такая потребность. Однако согласно новому законопроекту о мобилизации, принятом Радой на первом чтении 7 февраля, некоторые категории госслужбы могут потерять до 50% военнообязанных, которые могут получить бронирование от мобилизации.

Об этом сообщает OBOZ.UA в четверг, 8 февраля.

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Кто может потерять бронь от мобилизации

Издание приводит определение термина "бронирование", что означает временную отсрочку от мобилизации для ключевых работников предприятий, компаний, учреждений или организаций, критически важных для их деятельности.

Таким образом, законопроект №10449 предусматривает, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

на должностях государственной службы категории "А", председателями областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов — все военнообязанные. Однако работники государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления — только до 50% количества военнообязанных;

в полиции, в Национальном антикоррупционном бюро, в Государственном бюро расследований, в органах прокуратуры, в Бюро экономической безопасности, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в Службе судебной охраны, в судах, других органах системы правосудия и досудебного расследования, в патронатных службах, за исключением военнообязанных, указанных в предыдущем пункте;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные заказы, если это необходимо для их выполнения;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Издание сообщает, что Кабинет Министров Украины устанавливает критерии и порядок определения предприятий, имеющих критическое значение для них.

"Военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, обязаны уточнить свои учетные данные по их бронированию через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или в ТЦК и СП по месту своего пребывания или нахождения", — приводит издание цитату из законопроекта.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

Напомним, что Верховная Рада в среду, 7 февраля, приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. "За" проголосовали 243 нардепа.

Также мы сообщали, что сейчас Верховная Рада Украины работает над правками к законопроекту о мобилизации, которые будут рассматриваться около двух недель.

Добавим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что профильный комитет Верховной Рады будет дорабатывать новый законопроект о мобилизации. По его словам, там есть как минимум три пункта, которые следует изменить.