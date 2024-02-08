Арахамія назвав три пункти законопроєкту про мобілізацію, які потрібно змінити

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: РБК-Україна

Профільний комітет Верховної Ради буде дооопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, адже там є, як мінімум, три пункти, які варто змінити. Керівництво країни хоче збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram у четвер, 8 лютого.

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"Вчора проголосували в першому читанні законопроєкт №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", — йдеться у повідомленні Арахамії.

За його словами, потрібно доопрацювати, як мінімум, три пункти:

щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає. Урядовець каже, що все залишиться в редакції чинного законодавства;

перегляд підходу до аспірантів. Зазначається, що фінального рішення ще немає, але у Раді шукатимуть компроміс;

блокування особистих рахунків громадян. Арахамія каже, що це цілком неприйнятно і в Раді немає таких людей, які це підтримують.

"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", — наголосив голова фракції "Слуга народу".

Скриншот допису Давида Арахамії в Telegram

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. "За" проголосували 243 нардепи.

Наразі Верховна Рада України працює над правками до законопроєкту. Повідомляється, що їх будуть вносити та розглядати приблизно два тижні.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що в процесі підготовки до ухвалення проєкту в другому читанні візьме участь команда Міністерства оборони й обіцяє врахувати всі пропозиції.

Також Новини.LIVE писали, чому Рада поспішатиме з ухваленням законопроєкту про мобілізацію.