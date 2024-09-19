Бронювання працівників в Резерв+ - що потрібно знати та які документи підготувати

Броня в "Резерв+" — чи треба отримувати паперові документи
Заброньований громадянин може мати для надання групам оповіщення ТЦК лише електронний військово-обліковий документ. Але у ньому обов’язково має бути наявний QR-код, без нього е-ВОД не вважатиметься чинним — і довести факт бронювання буде неможливо.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Документи, що підтверджують бронювання
Громадяни, які були заброньовані на своїх підприємствах, що визнані критично важливими для української економіки, повинні мати при собі документи, які дозволять засвідчити факт бронювання — для надання на вимогу групі оповіщення ТЦК.
До юристів звернувся такий громадянин з уточненням — чи достатньо йому буде електронного військово-облікового документу, чи потрібно все ж оформити паперові документи.
Яка деталь має бути в електронному військовому квитку
Юрій Айвазян нагадав, що в Україні уже є чинним електронний військово-обліковий документ, який має аналогічну з паперовим військовим квитком юридичну силу.
Та для цього у електронному ВОД має бути одна важлива деталь, підкреслив юрист.
"Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього", — наголосив адвокат Айвазян.
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