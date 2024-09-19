Бронювання працівників в Резерв+ - що потрібно знати та які документи підготувати

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Заброньований громадянин може мати для надання групам оповіщення ТЦК лише електронний військово-обліковий документ. Але у ньому обов’язково має бути наявний QR-код, без нього е-ВОД не вважатиметься чинним — і довести факт бронювання буде неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Документи, що підтверджують бронювання

Громадяни, які були заброньовані на своїх підприємствах, що визнані критично важливими для української економіки, повинні мати при собі документи, які дозволять засвідчити факт бронювання — для надання на вимогу групі оповіщення ТЦК.

До юристів звернувся такий громадянин з уточненням — чи достатньо йому буде електронного військово-облікового документу, чи потрібно все ж оформити паперові документи.

Яка деталь має бути в електронному військовому квитку

Юрій Айвазян нагадав, що в Україні уже є чинним електронний військово-обліковий документ, який має аналогічну з паперовим військовим квитком юридичну силу.

Та для цього у електронному ВОД має бути одна важлива деталь, підкреслив юрист.

"Військово-обліковий документ в електронній формі є дійсним лише за наявності QR-коду та не може використовуватися без нього", — наголосив адвокат Айвазян.