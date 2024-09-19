Бронирование работников в Резерв+ - что нужно знать и какие документы подготовить

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Забронированный гражданин может иметь для предоставления группам извещения ТЦК только электронный военно-учетный документ. Но в нем обязательно должен быть QR-код, без него е-ВУД не будет считаться действующим — и доказать факт бронирования будет невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Документы, подтверждающие бронирование

Граждане, которые были забронированы на своих предприятиях, которые признаны критически важными для украинской экономики, должны иметь при себе документы, позволяющие засвидетельствовать факт бронирования для предоставления по требованию группе оповещения ТЦК.

К юристам обратился такой гражданин с уточнением — достаточно ли ему будет электронного военно-учетного документа или нужно все же оформить бумажные документы.

Какая деталь должна быть в электронном военном билете

Юрий Айвазян напомнил, что в Украине уже действует электронный военно-учетный документ, имеющий аналогичную с бумажным военным билетом юридическую силу.

Но для этого у электронного ВУД должна быть одна важная деталь, подчеркнул юрист.

"Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него", — подчеркнул адвокат Айвазян.