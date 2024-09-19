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Броня в "Резерв+" — нужно ли получать бумажные документы

19 сентября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование работников в Резерв+ - что нужно знать и какие документы подготовить
Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Забронированный гражданин может иметь для предоставления группам извещения ТЦК только электронный военно-учетный документ. Но в нем обязательно должен быть QR-код, без него е-ВУД не будет считаться действующим — и доказать факт бронирования будет невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Граждане, которые были забронированы на своих предприятиях, которые признаны критически важными для украинской экономики, должны иметь при себе документы, позволяющие засвидетельствовать факт бронирования для предоставления по требованию группе оповещения ТЦК.

К юристам обратился такой гражданин с уточнением — достаточно ли ему будет электронного военно-учетного документа или нужно все же оформить бумажные документы.

Какая деталь должна быть в электронном военном билете

Юрий Айвазян напомнил, что в Украине уже действует электронный военно-учетный документ, имеющий аналогичную с бумажным военным билетом юридическую силу.

Но для этого у электронного ВУД должна быть одна важная деталь, подчеркнул юрист.

"Военно-учетный документ в электронной форме действителен только при наличии QR-кода и не может использоваться без него", — подчеркнул адвокат Айвазян.

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