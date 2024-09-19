Мобілізація поліцейських в Україні — скільки осіб можуть призвати у вересні 2024

Українські поліцейські на службі. Фото: Нацполіція

Ще у травні 2024 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, які зокрема передбачають нові правила щодо мобілізації працівників Національної поліції. Поліцейськи були зобов'язані перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Вони втратили право на відстрочку, але водночас отримали можливість бути заброньованими.

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Так, зауважимо, що зміни були внесені до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Також норми щодо бронювання працівників поліції визначає постанова Кабінету міністрів України № 650.

Тож, Кабміном було ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу Національної поліції та ДСНС.

Отже, наразі лише 10% поліцейських підлягають мобілізації. Вони можуть долучитися до:

бригади "Лють";

першої зведеної Бригади поліції особливого призначення, створеної на базі Департаменту превентивної діяльності;

другої зведеної Бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак";

третьої зведеної Бригади підрозділів поліції особливого призначення КОРД.

Правоохоронці у Запоріжжі. Фото: mvs.gov.ua

Варто зазначити, що окрім Національної поліції, бронювання від мобілізації поширюється на:

органи державної влади;

Національне антикорупційне бюро;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури та суди;

Бюро економічної безпеки;

Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Бронювання також поширюється на підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, а також на ті, які виконують спеціальні мобілізаційні завдання.

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