Бронювання працівників аграрного сектору, особливості

Працівник сільськогосподарської галузі. Фото: Pexels

Українські аграрії не можуть отримати бронювання від мобілізації у особливий період, якщо вони оформлені як фізичні особи-підприємці. Фермерські господарства теоретично можуть оформити працівникам броню, але їм треба довести критичну важливість для функціонування економіки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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ФОП-аграрії не підпадають під відстрочку

Відповідаючи на питання громадянина, чи існують варіанти із бронюванням від мобілізації працівника сільськогосподарського сектору, який оформлений як фізична особа-підприємець (ФОП), Юрій Айвазян зазначив, що закон цього не передбачає.

"Відстрочку ФОПу отримати неможливо", — пояснив юрист.

Фермери можуть отримати бронювання

Щодо можливості бронювання аграріїв, які працюють у форматі фермерського господарства (юридичної особи), то тут також є нюанси.

"Фермерське господарство повинно бути визнано критично важливими для функціонування економіки", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.