Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Бронювання аграріїв, оформлених як ФОП — що говорить закон 2024 року arrow

Бронювання аграріїв, оформлених як ФОП — що говорить закон 2024 року

11 липня 2024 23:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання працівників аграрного сектору, особливості
Працівник сільськогосподарської галузі. Фото: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські аграрії не можуть отримати бронювання від мобілізації у особливий період, якщо вони оформлені як фізичні особи-підприємці. Фермерські господарства теоретично можуть оформити працівникам броню, але їм треба довести критичну важливість для функціонування економіки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

ФОП-аграрії не підпадають під відстрочку

Відповідаючи на питання громадянина, чи існують варіанти із бронюванням від мобілізації працівника сільськогосподарського сектору, який оформлений як фізична особа-підприємець (ФОП), Юрій Айвазян зазначив, що закон цього не передбачає.

"Відстрочку ФОПу отримати неможливо", — пояснив юрист.

Фермери можуть отримати бронювання

Щодо можливості бронювання аграріїв, які працюють у форматі фермерського господарства (юридичної особи), то тут також є нюанси.

"Фермерське господарство повинно бути визнано критично важливими для функціонування економіки", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.

сільське господарство мобілізація аграрії бронювання відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня