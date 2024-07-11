Бронювання працівників аграрного сектору, особливості

Бронювання аграріїв, оформлених як ФОП — що говорить закон 2024 року
Українські аграрії не можуть отримати бронювання від мобілізації у особливий період, якщо вони оформлені як фізичні особи-підприємці. Фермерські господарства теоретично можуть оформити працівникам броню, але їм треба довести критичну важливість для функціонування економіки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
ФОП-аграрії не підпадають під відстрочку
Відповідаючи на питання громадянина, чи існують варіанти із бронюванням від мобілізації працівника сільськогосподарського сектору, який оформлений як фізична особа-підприємець (ФОП), Юрій Айвазян зазначив, що закон цього не передбачає.
"Відстрочку ФОПу отримати неможливо", — пояснив юрист.
Фермери можуть отримати бронювання
Щодо можливості бронювання аграріїв, які працюють у форматі фермерського господарства (юридичної особи), то тут також є нюанси.
"Фермерське господарство повинно бути визнано критично важливими для функціонування економіки", — зазначив адвокат.
Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.
Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.
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