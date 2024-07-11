Бронирование работников аграрного сектора, особенности

Бронирование аграриев, оформленных как ФЛП — что говорит закон 2024 года
Украинские аграрии не могут получить бронирование от мобилизации в особый период, если они оформлены как физические лица-предприниматели. Фермерские хозяйства теоретически могут оформить работникам броню, но им следует доказать критическую важность для функционирования экономики.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ФЛП-аграрии не подлежат отсрочке
Отвечая на вопрос гражданина, существуют ли варианты с бронированием от мобилизации работника сельскохозяйственного сектора, оформленного как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), Юрий Айвазян отметил, что закон этого не предусматривает.
"Отсрочку ФЛП получить невозможно", — пояснил юрист.
Фермеры могут получить бронирование
Что касается возможности бронирования аграриев, работающих в формате фермерского хозяйства (юридического лица), то здесь тоже есть нюансы.
"Фермерское хозяйство должно быть признано критически важным для функционирования экономики", — отметил адвокат.
Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.
Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.
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