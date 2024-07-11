Бронирование работников аграрного сектора, особенности

Работник сельскохозяйственной отрасли. Фото: Pexels

Украинские аграрии не могут получить бронирование от мобилизации в особый период, если они оформлены как физические лица-предприниматели. Фермерские хозяйства теоретически могут оформить работникам броню, но им следует доказать критическую важность для функционирования экономики.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

ФЛП-аграрии не подлежат отсрочке

Отвечая на вопрос гражданина, существуют ли варианты с бронированием от мобилизации работника сельскохозяйственного сектора, оформленного как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), Юрий Айвазян отметил, что закон этого не предусматривает.

"Отсрочку ФЛП получить невозможно", — пояснил юрист.

Фермеры могут получить бронирование

Что касается возможности бронирования аграриев, работающих в формате фермерского хозяйства (юридического лица), то здесь тоже есть нюансы.

"Фермерское хозяйство должно быть признано критически важным для функционирования экономики", — отметил адвокат.

Напомним, что сведения о забронированных от мобилизации военнообязанных являются государственной тайной. В частности, это касается лиц, забронированных центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами.

Ранее в Минэкономики напомнили алгоритм бронирования от мобилизации на предприятии.