Деталі бронювання від призову, що відомо про відсотки заброньованих

Бронювання від мобілізації — який відсоток військовозобов'язаних підпадає під норму нового закону
Підприємства, які мають право бронювати своїх працівників від мобілізації, зазвичай отримують норму в 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Але для частини підприємств кількість заброньованих може перевищувати норму закону.
Про це йдеться у законі про мобілізацію.
Норма для мобілізації
Українське законодавство дозволяє бронювати частину військовозобов’язаних громадян від мобілізації в особливий період.
"Кількість військовозобов'язаних, які обіймають посади на підприємстві, установі та організації і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників на такому підприємстві, установі та організації станом на 18 травня 2024 року", — йдеться у відповідному законі.
Де норма 50% не діє
Втім, частина підприємств звільняється від цього обмеження.
Це стосується, зокрема:
- підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, перелік яких затверджується Міненерго;
- підприємств, установ та організацій, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації, перелік яких затверджується Мінінфраструктури, та ін.
Нагадаємо, що відомості про військовозобов'язаних, які заброньовані від мобілізації, є державною таємницею. Зокрема, це стосується осіб, заброньованих за центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами.
Додамо, раніше у Мінекономіки нагадали алгоритм бронювання від мобілізації для підприємства.
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