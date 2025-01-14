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Бронювання аграріїв в Україні — які діють умови 2025 року

14 січня 2025 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — за яких умов можливе бронювання аграріїв
Фермер з ноутбуком у полі. Фото: istockphoto.com
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні критично важливі підприємства мають право забронювати частину своїх працівників від призову. Цим правом може скористатися також аграрний сектор та виробники продовольства, подавши списки робітників до Мінагрополітики. 

Які саме умови для бронювання від мобілізації працівників аграрного сектору діятимуть 2025 року, повідомила на офіційному порталі пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

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Так, відомо, що Мінагрополітики наказом №4282 затвердило нові критерії для визначення критично важливих підприємств у галузі сільського господарства. 

Підприємство в галузі сільського господарства вважається важливим для національної економіки в особливий період, якщо:

  • обробляє понад 500 га сільгоспугідь;
  • має річний дохід не менше 20 млн грн;
  • сплатило податки на суму щонайменше 324 тис. грн (з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал);
  • основним видом діяльності (станом на 18.05.2024) є один із КВЕД, зазначених у вказаному наказі;
  • перебуває у сфері управління Мінагрополітики або управління корпоративними правами держави у статутних капіталах, яких здійснює Мінагрополітики;
  • 100% акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, що утворилося шляхом перетворення державного підприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок державної власності на земельних торгах.

Як наголосили у відомстві, щоб мати змогу бронювати своїх працівників, аграрні підприємства під час воєнного стану мають відповідати як мінімум двом критеріям, а також подавати підтверджені контролюючим органом податкові розрахунки доходів, податків і внесків за останній звітний період.

Усі підприємства, які наказами Мінагрополітики визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до оновлених критеріїв. 

 

Мобілізація в Україні 2025 — за яких умов можливе бронювання аграріїв
Статус критично важливого підприємства. Інфографіка: minagro.gov.ua

Раніше ми писали, за яких умов спортивні установи можуть бронювати спортсменів

Нагадаємо, ми повідомляли, коли заброньованих працівників в Україні можуть відправити на ВЛК.

Також ми інформували, чи можна отримати бронь, якщо в "Резерв+" не підтягнулися дані про проходження ВЛК. 

Україна фермери мобілізація аграрії бронювання військовозобов'язані

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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