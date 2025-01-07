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Коли заброньованих можуть відправити на ВЛК — пояснює юрист

7 січня 2025 09:13
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — коли заброньований зобов'язаний пройти ВЛК
Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які оформили відстрочку або ж були заброньовані від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію. Проте, є обставина, за якої направити таких осіб на ВЛК повинні обов'язково. 

Деталі розповіла юристка Наталія Опольська в коментарі порталу "Телеграф".

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Так, правозахисниця наголосила, що відповідно до п. 63 постанови Кабінету міністрів України № 560, військовозобов'язану особу, яка звернулася в ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, не направляють на медогляд для визначення придатності до військової служби до прийняття рішення відповідною комісією. 

Якщо комісія відмовила військовозобов'язаному у наданні відстрочки, то ТЦК направляє таку особу на огляд військово-лікарської комісії.  

Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд теж не направляються. 

Проте, якщо військовозобов'язаний з відстрочкою або ж заброньована особа виявила бажання підписати контракт із ЗСУ, то у такому разі медогляд є обов'язковим

 

Раніше ми писали, коли громадянин може прийти на ВЛК самостійно

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо ТЦК примусово відправляють на ВЛК. 

Також ми інформували, як оскаржити висновок військово-лікарської комісії. 

мобілізація бронювання ВЛК військовозобов'язані медогляд

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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