Мобілізація в Україні 2025 — коли заброньований зобов'язаний пройти ВЛК

Коли заброньованих можуть відправити на ВЛК — пояснює юрист
В Україні військовозобов'язані чоловіки, які оформили відстрочку або ж були заброньовані від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію. Проте, є обставина, за якої направити таких осіб на ВЛК повинні обов'язково.
Деталі розповіла юристка Наталія Опольська в коментарі порталу "Телеграф".
Так, правозахисниця наголосила, що відповідно до п. 63 постанови Кабінету міністрів України № 560, військовозобов'язану особу, яка звернулася в ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, не направляють на медогляд для визначення придатності до військової служби до прийняття рішення відповідною комісією.
Якщо комісія відмовила військовозобов'язаному у наданні відстрочки, то ТЦК направляє таку особу на огляд військово-лікарської комісії.
Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд теж не направляються.
Проте, якщо військовозобов'язаний з відстрочкою або ж заброньована особа виявила бажання підписати контракт із ЗСУ, то у такому разі медогляд є обов'язковим.
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