Мобилизация в Украине 2025 — при каких условиях возможно бронирование аграриев

Фермер с ноутбуком в поле. Фото: istockphoto.com

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине критически важные предприятия имеют право забронировать часть своих работников от призыва. Этим правом может воспользоваться также аграрный сектор и производители продовольствия, подав списки рабочих в Минагрополитики.

Какие именно условия для бронирования от мобилизации работников аграрного сектора будут действовать в 2025 году, сообщила на официальном портале пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Так, известно, что Минагрополитики приказом №4282 утвердило новые критерии для определения критически важных предприятий в отрасли сельского хозяйства.

Предприятие в отрасли сельского хозяйства считается важным для национальной экономики в особый период, если:

обрабатывает более 500 га сельхозугодий;

имеет годовой доход не менее 20 млн грн;

уплатило налоги на сумму не менее 324 тыс. грн (с дохода физических лиц за предыдущий отчетный квартал);

основным видом деятельности (по состоянию на 18.05.2024) является один из КВЭД, указанных в указанном приказе;

находится в сфере управления Минагрополитики или управления корпоративными правами государства в уставных капиталах, которых осуществляет Минагрополитики;

100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, образовавшееся путем преобразования государственного предприятия и проводит деятельность по передаче в субаренду земельных участков государственной собственности на земельных торгах.

Как отметили в ведомстве, чтобы иметь возможность бронировать своих работников, аграрные предприятия во время военного положения должны соответствовать как минимум двум критериям, а также подавать подтвержденные контролирующим органом налоговые расчеты доходов, налогов и взносов за последний отчетный период.

Все предприятия, которые приказами Минагрополитики определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с обновленными критериями.

Статус критически важного предприятия. Инфографика: minagro.gov.ua

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