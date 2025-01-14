Мобилизация в Украине 2025 — при каких условиях возможно бронирование аграриев

Бронирование аграриев в Украине — какие есть условия в 2025 году
Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине критически важные предприятия имеют право забронировать часть своих работников от призыва. Этим правом может воспользоваться также аграрный сектор и производители продовольствия, подав списки рабочих в Минагрополитики.
Какие именно условия для бронирования от мобилизации работников аграрного сектора будут действовать в 2025 году, сообщила на официальном портале пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Критически важное предприятие — какие критерии действуют для аграрного сектора в 2025 году
Так, известно, что Минагрополитики приказом №4282 утвердило новые критерии для определения критически важных предприятий в отрасли сельского хозяйства.
Предприятие в отрасли сельского хозяйства считается важным для национальной экономики в особый период, если:
- обрабатывает более 500 га сельхозугодий;
- имеет годовой доход не менее 20 млн грн;
- уплатило налоги на сумму не менее 324 тыс. грн (с дохода физических лиц за предыдущий отчетный квартал);
- основным видом деятельности (по состоянию на 18.05.2024) является один из КВЭД, указанных в указанном приказе;
- находится в сфере управления Минагрополитики или управления корпоративными правами государства в уставных капиталах, которых осуществляет Минагрополитики;
- 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, образовавшееся путем преобразования государственного предприятия и проводит деятельность по передаче в субаренду земельных участков государственной собственности на земельных торгах.
Как отметили в ведомстве, чтобы иметь возможность бронировать своих работников, аграрные предприятия во время военного положения должны соответствовать как минимум двум критериям, а также подавать подтвержденные контролирующим органом налоговые расчеты доходов, налогов и взносов за последний отчетный период.
Все предприятия, которые приказами Минагрополитики определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с обновленными критериями.
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