Бронювання від мобілізації без ВЛК - коли це можливо

Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Для працевлаштування на роботу і навіть бронювання військовозобов’язаному громадянину не потрібно мати пройдену військово-лікарську комісію. ВЛК потрібна роботодавцю для ведення персонального військового обліку на підприємстві.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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На роботу і бронювання — без ВЛК

В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану.

Працівники критично важливих для вітчизняної економіки підприємств мають право на бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його прийняти на роботу і забронювати без пройденої військово-лікарської комісії.

"Для працевлаштування достатньо мати військово-обліковий документ", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому роботодавець вимагає пройти ВЛК

Юрист пояснив, чому на підприємстві можуть вимагати пройти військово-лікарську комісію.

"ВЛК необхідно роботодавцю тільки для ведення списку персонального військового обліку військовозобов’язаних на підприємстві", — підкреслив Айвазян.

Він додав, що ВЛК не є обов'язковою умовою для бронювання, тож працівника можуть спочатку забронювати, а потім уже вимагати від нього пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з працівників критично важливих підприємств має право на бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовозобов’язаному, якщо його бронювання скасували.