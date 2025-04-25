Бронирование от мобилизации без ВВК - когда это возможно

Бронирование без ВВК — возможно ли это
Для трудоустройства на работу и даже бронирования военнообязанному гражданину не нужно иметь пройденную военно-врачебную комиссию. ВВК нужна работодателю для ведения персонального воинского учета на предприятии.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
На работу и бронирование — без ВВК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения.
Работники критически важных для отечественной экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его принять на работу и забронировать без пройденной военно-врачебной комиссии.
"Для трудоустройства достаточно иметь военно-учетный документ", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Почему работодатель требует пройти ВВК
Юрист объяснил, почему на предприятии могут требовать пройти военно-врачебную комиссию.
"ВВК необходимо работодателю только для ведения списка персонального воинского учета военнообязанных на предприятии", — подчеркнул Айвазян.
Он добавил, что ВВК не является обязательным условием для бронирования, поэтому работника могут сначала забронировать, а потом уже требовать от него пройти военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из работников критически важных предприятий имеет право на бронирование от мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если его бронирование отменили.
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