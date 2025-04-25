Бронирование от мобилизации без ВВК - когда это возможно

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Для трудоустройства на работу и даже бронирования военнообязанному гражданину не нужно иметь пройденную военно-врачебную комиссию. ВВК нужна работодателю для ведения персонального воинского учета на предприятии.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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На работу и бронирование — без ВВК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения военного положения.

Работники критически важных для отечественной экономики предприятий имеют право на бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его принять на работу и забронировать без пройденной военно-врачебной комиссии.

"Для трудоустройства достаточно иметь военно-учетный документ", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему работодатель требует пройти ВВК

Юрист объяснил, почему на предприятии могут требовать пройти военно-врачебную комиссию.

"ВВК необходимо работодателю только для ведения списка персонального воинского учета военнообязанных на предприятии", — подчеркнул Айвазян.

Он добавил, что ВВК не является обязательным условием для бронирования, поэтому работника могут сначала забронировать, а потом уже требовать от него пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из работников критически важных предприятий имеет право на бронирование от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнообязанному, если его бронирование отменили.