Мобілізація 2025 — що робити військовозобов'язаним, якщо бронювання анулювали

Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі підприємства, установи та організації мають право бронювати військовозобов'язаних працівників від призову на військову службу. Проте, нерідко бронь від мобілізації може бути скасована.

Як слід діяти військовозобов'язаним чоловікам, якщо бронювання виявилося анульованим, пояснив юрист Михайло Лобунько в коментарі "РБК-Україна".

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За словами правозахисника, якщо бронювання від мобілізації виявилося скасоване, перш за все, потрібно перевірити статус роботодавця.

"Якщо ваше підприємство все ще вважається критичним (зарплата від 20 000 грн і без боргів), роботодавець має повторно забронювати вас через "Дія" впродовж 72 годин", — зазначив фахівець.

Водночас якщо підприємство втратило статус критично важливого, воно не зможе більше бронювати працівників. Тому військовозобов'язаним доведеться діяти самостійно.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook

Коли треба звернутися до ТЦК та СП

Михайло Лобунько пояснив, що у деяких випадках українцям для розв'язання питань щодо бронювання слід звернутися безпосередньо до ТЦК.

"Якщо в "Резерв+" скасоване бронювання через невідповідність документів, розшук або інші підстави, зверніться до ТЦК із підтвердженням роботи на критично важливому підприємстві", — наголосив він.

Спеціаліст радить у такому випадку звернутися за допомогою до адвоката.

"Адже якщо офіційно бронювання вам у "Резерв+" не надано, то є ризики зловживань", — уточнив він.

Чи можуть чоловіки оскаржити анулювання бронювання

Якщо скасування бронювання відбулося помилково або через зловживання, то необхідно звернутися за юридичною консультацією. Михайло Лобунько додав, можливе також оскарження анулювання бронювання від мобілізації в суді, особливо якщо є докази порушення.

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Нагадаємо, ми повідомляли, як українцям перевірити, чи є бронь від мобілізації.

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