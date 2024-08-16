Бронювання працівників - бронювання через Дію - можливість забронювати без військового квитка

Державний мобільний застосунок "Дія". Фото: УНІАН

В Україні дозволене бронювання працівників критично важливих підприємств через застосунок "Дія". Це можливо навіть без наявності військового квитка у військовозобов’язаного, але після оформлення броні ВОД все одно доведеться отримувати в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання працівників критично важливих підприємств

В Україні визначено список підприємств, які є критично важливими для функціонування української економіки.

Ці підприємства можуть забронювати частину своїх працівників від мобілізації. Бронювання може відбуватися різними засобами, зокрема, і онлайн, через державний мобільний застосунок "Дія" — причому навіть без наявності у працівника військового квитка.

Бронювання через "Дію"

"Бронювання через "Дію" вважається законним. Головне, аби ваші дані були в наявності у реєстрі", — прокоментував можливість отримання броні в онлайн-режимі Юрій Айвазян.

Військово-обліковий же документ громадянин буде змушений оформити, навіть за наявності бронювання.

"Щодо оформлення ВОД, то ви повинні звертатись до ТЦК, у якому перебуваєте на обліку", — пояснив адвокат.