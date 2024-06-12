Мобілізація в Україні — які підприємства можуть бронювати 100% працівників

Бронювання працівників від мобілізації. Колаж: Новини.LIVE

На початку червня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних осіб. Тож, відтепер деякі підприємства матимуть право бронювати від мобілізації усіх своїх працівників, тобто до 100%.

Про це заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Читайте також:

Які зміни були запроваджені

Варто зауважити, що мова йде про удосконалення чинної постанови №76. За словами чиновника, положення документа щодо бронювання були приведені у відповідність до вимог нового закону про мобілізацію №3633-IX.

Крім того, змінами до постанови були створені правові підстави для того, щоб розробляти цифровізацію процесу бронювання.

"Кінцева мета — усе має бути в цифрі, щоб позбутися бюрократії, зменшити терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на ухвалення рішень", — пояснив посадовець.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Які підприємства зможуть бронювати 100% працівників

Ігор Фоменко перерахував три напрямки, за якими надається можливість бронювати усіх працівників:

Підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони, ЗСУ, інші військові формування. Підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго. Підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.

Серед інших важливих змін до постанови:

можливість бронювати працівників не на 6 місяців, а до 12, на підприємствах, які визначені критично важливими;

дозволено бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями вище зазначеним підприємствам;

дозволено бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями вище зазначеним підприємствам; бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься через "Дію".

"Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна", — резюмував Ігор Фоменко.

Раніше ми повідомляли, через які причини підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівників.

Нагадаємо, ми писали, у ряд України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".

Також ми інформували, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації в Україні.