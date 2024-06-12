Мобілізація в Україні — які підприємства можуть бронювати 100% працівників

Які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників — повний перелік
На початку червня Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних осіб. Тож, відтепер деякі підприємства матимуть право бронювати від мобілізації усіх своїх працівників, тобто до 100%.
Про це заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
Які зміни були запроваджені
Варто зауважити, що мова йде про удосконалення чинної постанови №76. За словами чиновника, положення документа щодо бронювання були приведені у відповідність до вимог нового закону про мобілізацію №3633-IX.
Крім того, змінами до постанови були створені правові підстави для того, щоб розробляти цифровізацію процесу бронювання.
"Кінцева мета — усе має бути в цифрі, щоб позбутися бюрократії, зменшити терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на ухвалення рішень", — пояснив посадовець.
Які підприємства зможуть бронювати 100% працівників
Ігор Фоменко перерахував три напрямки, за якими надається можливість бронювати усіх працівників:
- Підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони, ЗСУ, інші військові формування.
- Підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго.
- Підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.
Серед інших важливих змін до постанови:
- можливість бронювати працівників не на 6 місяців, а до 12, на підприємствах, які визначені критично важливими;
- дозволено бронювати військовозобов'язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями вище зазначеним підприємствам;
- бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься через "Дію".
"Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяємо бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна", — резюмував Ігор Фоменко.
Раніше ми повідомляли, через які причини підприємствам можуть відмовити у бронюванні працівників.
Нагадаємо, ми писали, уряд України ухвалив постанову, яка дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".
Також ми інформували, чи буде запроваджено економічне бронювання від мобілізації в Україні.
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