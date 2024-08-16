Бронирование работников – бронирование через Дію – возможность забронировать без военного билета

Государственное мобильное приложение "Дія". Фото: УНІАН

В Украине разрешено бронирование работников критически важных предприятий через приложение "Дія". Это возможно даже без наличия военного билета у военнообязанного, но после оформления брони ВУД все равно придется получать в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование работников критически важных предприятий

В Украине определен список предприятий, которые критически важны для функционирования украинской экономики.

Эти компании могут забронировать часть собственных работников от мобилизации. Бронирование может происходить разными средствами, в том числе и онлайн, через государственное мобильное приложение "Дія" — причем даже без наличия у работника военного билета.

Бронирование через "Дію"

"Бронирование через "Дію" считается законным. Главное, чтобы ваши данные были в наличии в реестре", — прокомментировал возможность получения брони в онлайн-режиме Юрий Айвазян.

Военно-учетный документ гражданин будет вынужден оформить, даже при наличии бронирования.

"Что касается оформления ВУД, то вы должны обращаться в ТЦК, в котором состоите на учете", — пояснил адвокат.