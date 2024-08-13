Бронювання від мобілізації - бронювання в Дії - необхідність візиту до ТЦК

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Бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств має здійснювати роботодавець. Тож самим працівникам не потрібно особисто з’являтися у територіальні центри комплектування для оформлення броні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання під час мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Вона була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Працівники підприємств, які визнані критично важливими для функціонування української економіки, мають право на бронювання від мобілізації.

Хто має оформлювати бронювання

Як пояснив Юрій Айвазян, військовозобов’язаним працівникам критично важливих для української економіки не потрібно самим з’являтися до ТЦК для того, аби оформити бронювання.

"Відстрочку з приводу бронювання зобов'язаний оформити роботодавець", — підкреслив юрист.

Раніше ми писали, що робити заброньованим військовозобов'язаним при врученні повістки.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть виїхати за кордон заброньовані працівники.

Також ми інформували, чи потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним, які заброньовані.