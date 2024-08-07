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Виїзд заброньованих за кордон — єдина можливість для цієї категорії

7 серпня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації - виїзд цієї категорії з України - умови для виїзду
Перевірка документів на кордоні. Фото: Facebook "Західний кордон"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни України, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки, мають право на бронювання від мобілізації. Але при цьому виїжджати за межі країни вони мають право лише у одному випадку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Під час процесу загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на бронювання від призову, працюючи на підприємствах, які визнані критично необхідними для функціонування української економіки.

Та бронювання для працівників цих підприємств не означає можливості виїзду за кордон, наголосили юристи.

Які документи потрібні

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Виїзд заброньованих можливий лише у зв'язку із відрядженням".

Правники пояснили, які документи при цьому повинен мати з собою такий громадянин.

Це:

  • документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідчені;
  • витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
  • наказ щодо відрядження.

Нагадаємо, безстрокове бронювання від мобілізації в особливий період мають працівники державних органів та органів місцевого самоврядування. Крім цього, це право надається тим, хто служить у Державній кримінально-виконавчій службі.

Раніше ми писали, що для перевізників спрощують оформлення бронювання від мобілізації співробітників. Ті, що виконують нерегулярні перевезення, та автостанції тепер також можуть визнаватись критичними підприємствами.

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