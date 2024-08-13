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Бронирование через "Дію" — нужно ли идти в ТЦК

13 августа 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации – бронирование в Действии – необходимость визита в ТЦК
Государственное приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бронирование работников критически важных для экономики предприятий должен осуществлять работодатель. Так что самим работникам не нужно лично появляться в территориальные центры комплектования для оформления брони.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Бронирование при мобилизации

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Сотрудники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования украинской экономики, имеют право на бронирование от мобилизации.

Кто должен оформлять бронирование

Как пояснил Юрий Айвазян, военнообязанным работникам критически важных для украинской экономики не нужно самим являться в ТЦК для того, чтобы оформить бронирование.

"Отсрочку по поводу бронирования должен оформить работодатель", — выделил юрист.

Ранее мы писали, что делать забронированным военнообязанным при вручении повестки.

Напомним, мы сообщали, могут ли уехать за границу забронированные работники.

Также мы информировали, нужно ли проходить ВВК военнообязанным, которые забронированы.

Дия критическая инфраструктура мобилизация бронирование ТЦК и СП военнообязанные

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