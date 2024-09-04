Бронювання від мобілізації - бронювання в Дії - дані про бронювання, де їх побачити

Державний мобільний застосунок "Резерв+", де має відображатися інформація про заброньованого громадянина. Фото: Новини.LIVE

Якщо бронювання військовозобов’язаного громадянина відбувається через державний портал "Дія", то таку людину автоматично зараховують на спеціальний облік у територіальному центрі комплектування. Перевірити статус бронювання можна через державний мобільний застосунок "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як працює бронювання через "Дію"

Бронювання працівників критично важливих для української економіки підприємств можна здійснити на державному порталі "Дія". Після цього особа автоматично має отримати броню від призову.

"Якщо чоловік був заброньований через "Дію", то він автоматично зараховується на спеціальний облік в ТЦК", — наголосив Юрій Айвазян.

Він також додав, що право на відстрочку у зв’язку з бронюванням, безсумнівно, зберігається за громадянином.

Де подивитися результати бронювання

Юрист пояснив, де можна перевірити успішність бронювання військовозобов’язаного через "Дію".

"Дані про це повинні бути відображені у "Резерв+", — підкреслив адвокат.