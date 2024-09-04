Бронирование от мобилизации – бронирование в Дії – данные о бронировании, где их увидеть

Государственное мобильное приложение "Резерв+", где должна отображаться информация о забронированном гражданине. Фото: Новини.LIVE

Если бронирование военнообязанного гражданина происходит через государственный портал "Дія", такого человека автоматически зачисляют на специальный учет в территориальном центре комплектования. Проверить статус бронирования можно через государственное мобильное приложение "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Как работает бронирование через "Дію"

Бронирование работников критически важных для украинской экономики предприятий можно осуществить на государственном портале "Дія". После этого человек автоматически должен получить броню от призыва.

"Если человек был забронирован через "Дію", то он автоматически засчитывается на специальный учет в ТЦК", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Он также добавил, что право на отсрочку в связи с бронированием, несомненно, сохраняется за гражданином.

Где посмотреть результаты бронирования

Юрист объяснил, где можно проверить успешность бронирования военнообязанного через "Дію".

"Данные об этом должны быть отражены в "Резерв+"", — подчеркнул адвокат.